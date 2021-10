Ytterligare 800 personer tvingas lämna sina hem på kanarieön La Palma, efter det att ännu en ström lava börjat sippra från vulkanen som haft ett utbrott sedan den 19 september.

Myndigheter beordrade evakuering ur området i redan hårt drabbade kuststaden Los Llanos de Ardane under tisdagen. Under bara några timmar tvingades invånarna samla ihop sina viktigaste tillhörigheter och lämna sina hem, som hotas begravas under lava.