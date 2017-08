Foto: Manu Fernandez/TT

Första gången jag kom till La Rambla var sommaren efter studenten. Som vi hade längtat. Under en två månader lång tågluff besökte vi Berlin, Paris, Rom, Prag och Wien. Men Barcelona, den katalanska huvudstaden, var något särskilt. Den tycktes befolkad av ungdomar och inte någon annanstans hörde vi så många olika språk talas på en så begränsad yta. Vi var själva unga, okunniga om historia och mest intresserade av billig sangria och söta backpackers. Men nog kände vi av öppenheten – vi hade inte bara kommit till solens och glädjens utan också globaliseringens och mångfaldens stad.

Förra året var jag där i ett helt annat ärende: för att skriva ett reportage om spanska inbördeskriget som ägde rum för 80 år sedan. Guiden visade bilder över staden som krigszon medan han ledde mig och fotografen längs med ramblan för att peka ut olika grupperingars högkvarter. Han berättade förstås också om George Orwell, som i sin bok ”Hyllning till Katalonien” beskriver hur folk tar skydd nere i tunnelbanestationen Liceu och hur han själv kryssar gatan fram förbi barrikader byggda av kullerstenar.

Även om guiden talade inlevelsefullt om en historia som visserligen präglar Barcelona och Spanien än i dag, kändes våldet långt borta. Gevären som då hängde över allas axlar hade bytts mot kameror och selfiepinnar.

Det som hände i torsdags kommer att hända i morgon också, på andra platser.

Men så visade han in oss i en liten gränd vid sidan av ramblan, och vi förstod att historien inte är så avlägsen som vi vid första anblicken ville tro. På torget Sant Felip Neri låg under kriget ett barnhem där 30 barn dödades under en bombräd. Om detta påminner en perforerad vägg, som utgör ett av de få synliga ärren i stadens själ. Den finns där, bara några meter från barer, turiststånd och billig falafel.

Det som hände i torsdags kommer att hända i morgon också, på andra platser. De som önskar splittring och inbördeskrig kommer att åsamka oss fler sår.

Den perforerade väggen vid Sant Felip Neri vittnar om att vi, även om vi inte glömmer, faktiskt kan leva med dessa sår, sida vid sidan med strandliv, shoppning och tågluffande ungdomar.