I Skåne vårdas nu 268 personer på sjukhus för covid-19, vilket är den högsta siffran sedan pandemin bröt ut. Av dem vårdas 31 på intensivvårdavdelning, även det en rekordhög siffra, rapporterar SVT Skåne.

Totalt har Region Skåne rapporterat in 7 677 bekräftat smittade i länet under den senaste veckan. Än så länge har sjukvården läget under kontroll, men smittspridningen ökar.