Fler blev av med körkortet

Hittills i år har 22 476 beslut om körkortsåterkallelse fattats av Transportstyrelsen. Det är en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period förra året.

Under hela 2020 drogs körkortet in för över 41 000 personer, vilket var den högsta noteringen under ett år. Det innebär att om antalet indragningar ökar i samma takt som under det första halvåret kommer de att överstiga förra årets toppnotering.