Fler anmäler falska annonser

Hittills i år har det anmälts fler bluffaffärer än under hela förra året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet som intresseorganisationen Stöldskyddsföreningen (SSF) vill uppmärksamma.

Under 2020 kom det in fler än 18 800 anmälningar gällande annonsbedrägerier. Fram till och med den sista september i år har det preliminärt kommit in fler än 21 700.