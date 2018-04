Fler anmälda i rättsväsendet till åklagare

Enligt polisens avdelning för särskilda utredningar (SU) – som hanterar utredningar mot anställda i rättsväsendet och i landets styrning – anmäldes 6 413 brott i fjol. Det är en ökning från 6 258 brott under det föregående året – men det förklaras i stort av de 214 brottsanmälningar som kom in under uppropet #nödvärn, enligt SU:s årsredovisning.