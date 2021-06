Fler äldre nätshoppar illegala läkemedel

”Att köpa och använda receptbelagda läkemedel utan att träffa en läkare innebär risk för att du får fel medicin, fel dos eller att behandlingseffekten uteblir”, varnar Eva-Lena Bergens, utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Att fler äldre väljer att på egen hand köpa in läkemedel via nätet i stället för att besöka läkare och få recept tror hon beror på den snabba digitaliseringen bland äldre under pandemin.