First North får särskild skattestatus i Storbritannien

Beskedet innebär att investerare baserade i Storbritannien får vissa skattelättnader vad gäller investeringar i brittiska bolag som är listade på First North i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallinn eller Vilnius.

Enligt Nasdaq ska den nya statusen ses som "ytterligare ett steg" för att göra First North mer tillgängligt för investerare utanför Norden och Financial Times kopplar ihop beskedet med britternas beslut att lämna EU. Nu hårdnar kampen mellan First North och Londons motsvarighet Alternative Investment Market, AIM, enligt tidningen.

Skatteundantaget avser en skatt som heter UK Stamp Duty Reserve Tax som ligger 1,5 procent av en investerings totala värde.