First Aid Kit: "Vi är i en ny fas"

Willie Nelson skrev "On the road again" till filmen "Honeysuckle rose" från 1980, sedan dess har den blivit en av countryartistens mest kända hitlåtar. Redan för sju år sedan spelade First Aid Kit in en cover på låten – men det dröjde tills en pandemi satte hela livebranschen ur spel innan syskonduon kände sig redo för att släppa den.

– Det är en enkel version, vi ville göra den rätt upp och ner och det var det vi gjorde. När jag hör den blir jag nostalgisk och tänker på alla turnéer vi har gjort, säger Klara Söderberg.