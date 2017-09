First Aid Kit tillbaka med ny låt

First Aid Kit. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Systrarna Johanna och Klara Söderberg i First Aid Kit har släppt en ny låt. Den heter "It's a shame" och är inspelad i Portland i USA och är producerad av Tucker Martine, som tidigare arbetat med artister som My Morning Jacket, Laura Veirs och REM.

I ett pressmeddelande berättar systrarna att låten "handlar om den tomhet och desperation som man känner efter att en relation har tagit slut. Hur man är redo att gå långt för att döva smärtan och känna sig mindre ensam".

First Aid Kits senaste album "Stay gold" kom 2014.

