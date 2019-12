First Aid Kit: "Krävs mod att tacka nej"

I slutet av maj ställde First Aid Kit in hela sin sommarturné efter att Klara Söderberg gick in i väggen och blev sjukskriven. Nu gör gruppen sin första stora spelning på länge – tillsammans med Maja Francis och Amanda Bergman.

Konsertens titel "Winter is blue" är hämtad från Vashti Bunyans låt med samma namn, och under spelningen kommer de att ta upp julens ljusa och mörka sidor. Det blir allt från 1920-talsklassiker till Ariana Grande-covers.