"Why do I do this to myself?" frågar sig Klara Söderberg i sekunder av självinsikt i "Ruins" mest sprakande spår, singeln "Fireworks". Stunden senare ser hon hur fyrverkerier faller över hans hus och har ännu en gång formulerat för sig själv hur det visst ska gå, hur allt ska bli fantastiskt, varför det är dom mot världen.