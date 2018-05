Längre tillbaka i tiden var det ett annat lopp som var i fokus så här års – Dagbladsstafetten. Den första tävlingen anordnades 1913, med Svenska Dagbladet som arrangör. I årtionden var stafetten en av de viktigaste löpartävlingarna i Sverige och i princip alla svenska löpare av klass var någon gång med och sprang Dagbladet.

En häftig grej med stafetten var att lagen bestod av många löpare (genom åren som mest 30 per lag, som minst 12), vilket gav de under toppskiktet en chans att kvala in. Eftersom sträckorna varierade i längd passade stafetten även olika löpare, men främst medeldistansare och sprinters.