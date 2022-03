”Finns två sätt att inta Kiev – inget enkelt”

Docenten i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan vaknade liksom alla andra till nyheten att den över sex mil långa ryska militärkolonn som stått parkerad nordväst om Kiev rapporteras ha delats upp i mindre enheter och börjat röra på sig – vilket skulle kunna tyda på en snar offensiv.

Enligt det brittiska utrikesdepartementet är det därför sannolikt att Kiev angrips redan under helgen. New York Times utsända i huvudstaden rapporterar om befarad artilleribeskjutning under fredagsmorgonen. Analytiker hos amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, tror att ryssarna kan behöva flera dygn för att omgruppera.