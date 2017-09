"Finns inga bevis för Obamaavlyssning"

Det finns inga bevis för att Trump Tower i New York avlyssnades under valrörelsen förra året. Det framgår i domstolsdokument som det amerikanska justitiedepartementet har lämnat in, rapporterar CNN.

"Både FBI och NSD (FBI:s avdelning för nationell säkerhet, red anm) bekräftar att det inte finns någon dokumentation kopplad till avlyssning så som den beskrivs i twitterinlägg (av Trump) den 4 mars 2017", står det i dokumentet.

Donald Trump twittrade den dagen "Fruktansvärt! Har just fått veta att Obama avlyssnade mig i Trump Tower precis innan segern. Inget hittades. Det här är McCarthyism!"

Presidenten skrev också: "Hur lågt har president Obama sjunkit när han avlyssnar mina telefoner under den väldigt heliga valprocessen".

Trumps häpnadsväckande anklagelser väckte starka reaktioner och såväl republikaner och demokrater som högt uppsatta underrättelsechefer har tagit avstånd från dem.