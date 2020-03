Tre delstater gick till primärval på tisdagen i ett USA som på bara en vecka djupdykt ned i coronaviruskaos och som hade svårt att jobba upp samma entusiasm kring primärvalen som i början av säsongen. Iowa och New Hampshire känns väldigt länge sedan nu. Ohio som också skulle ha röstat på tisdagen ställde helt sonika in valet och delstaten New Yorks primärval den 28 april, där Bernie Sanders bör ha en hyfsad chans om han inte hoppat av innan dess, ligger också i farozonen att skjutas upp. Delstaten har över 1 300 bekräftade coronavirusfall.

Joe Biden cementerade sin ledning med en överlägsen seger i Florida och segrar även i Illinois och Arizona. Han dominerar i nästan alla väljargrupper – äldre, svarta, arbetarklass – utom unga. Det lyfter honom till väl över tusen delegater när rösträkningen är klar och gör hans ledning nära ointaglig för Bernie Sanders. Biden behöver 1 991 delegater för att säkra partiets nominering till Demokraternas presidentkandidat.