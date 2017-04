Arnold Böcklins ”Dödens ö”, 1883. Foto: Fine Art Images / IBL

En av de mest reproducerade tavlorna under sent 1800-tal, den schweiziske konstnären Arnold Böcklins ”Dödens ö”, är oerhört suggestiv och säger mycket om senromantikens och den mondäna borgerlighetens syn på liv och död. Men hade Böcklin en förlaga? Finns Dödens ö på riktigt?

Arnold Böcklin gjorde fem versioner av ”Dödens ö” mellan åren 1880 och 1886. Tavlan var omåttligt populär under decennierna kring sekelskiftet 1900, tillverkades i otaliga kopior och inspirerade till teaterpjäser och musikaliska verk, däribland ett symfoniskt poem av Sergej Rachmaninov. Scenen avbildar en öde klippö mitt i ett svart hav. En liten roddbåt närmar sig den lilla hamnen. I båten ser vi en roddare och en person som är insvept i en vit klädnad, uppenbarligen ett lik i svepning, stående framför en kista. På ön växer cypresser, träd som särskilt i Sydeuropa brukar förknippas med kyrkogårdar, och i klipporna syns portaler och fönster som vittnar om att man har huggit ut gravar. Många har tolkat mannen vid årorna som Charon, den färjkarl i grekisk mytologi som för de döda till dödsriket, vilket innebär att vattnet borde vara identiskt med floderna Styx eller Acheron, som enligt de gamla grekerna skilde de levande från de döda. Själv gav dock Böcklin inga ledtrådar till tolkningen – det var inte ens han som hittade på att målningen skulle kallas ”Dödens ö”.

Eftersom konstnären inte var frikostig med information har det varit fritt fram för hypotesmakarna. En vanlig, och mycket sannolik, förklaring är att Böcklin inspirerades av den engelska kyrkogården i Florens. Hans ateljé låg i närheten och ett av hans egna barn begravdes där. Kyrkogården har förvisso sin beskärda del av cypresser och gravmonument, men faktum kvarstår att det inte är en ö. Därmed ligger det nära till hands att anta att Böcklin inspirerades av den florentinska begravningsplatsen och kombinerade intrycken med en egendesignad fantasiö. Problemet är att det finns öar – prominenta dylika – som påminner om ön på tavlan. Hit hör ett par små öar i Kotorbukten i Montenegro och vid Stromboli norr om Sicilien. Den mest omtalade kandidaten är dock den lilla ön Pontikonisi (”Musön”) utanför Korfu. Till dess förmån talar att den är mycket känd och att Korfu på 1800-talet, liksom idag, måste betecknas som en turistmagnet. Det är högst sannolikt att Böcklin kände till ön, även om han aldrig var där. Men, som sagt, allt detta är gissningar och spekulationer.

Faktum är att det finns öar som bär namnet ”Dödens ö”. Île des Morts (ordagrant ”De dödas ö”) är en liten ö, sju hektar stor, i västligaste Bretagne, inte långt från Brest. Ön fungerade på 1700-talet som begravningsplats för folk som avlidit på grannön Trébéron, som hade en spetälskekoloni. I början av 1800-talet började den användas för krutförvaring, en praxis som fortsatte under både första och andra världskriget. Utanför Port Arthur i Tasmanien ligger Isle of the Dead, som i äldre tid fungerade som begravningsplats för folk som avled i ett närbeläget fängelse. Men ingen av dessa öar har något, förutom namnet, med Böcklins ö att göra.