Finlands ex-president Mauno Koivisto död

Finlands tidigare president Mauno Koivisto har avlidit. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/ TT

Koivisto avled på fredagen, rapporterar den finska nyhetsbyrån FNB.

Mauno Henrik Koivisto föddes den 25 november 1923 i en arbetarfamilj i Åbo. Men han fick studera och tog studentexamen, universitetsexamen och arbetade som folkskollärare och bankdirektör.

Socialdemokraten Koivisto kom 1957 in i Åbo stadsfullmäktige. Han lyftes upp på nationell nivå och blev 1966 Finlands finansminister. Två år senare tog han ytterligare ett kliv och utsågs till statsminister, en post han höll fram till 1970.

Nio år senare blev Koivisto återigen statsminister. När legendaren Urho Kekkonen avgick av hälsoskäl 1981 blev Koivisto, som statsminister, tillförordnad president. Han erövrade posten på riktigt i valet 1982 då han blev Finlands nionde president, och den första socialdemokratiske. Med Koivisto bröts den långa, långa centerpartistiska dominansen.

Mauno Koivisto kunde vara tvär, butter och kärv. Det erövrade finländarnas hjärtan. Hans ovilja att mer än nödvändigt beblanda sig med det övriga politiska etablissemanget under Kekkonens tid gjorde honom också populär, och respekterad över partilinjerna.

Som president stärkte Koivisto Finlands parlamentarism och beskar presidentpostens mycket starka makt. Finland var vid hans tillträde hårt politiskt och ekonomiskt knutet till Sovjetunionen. Koivisto förde en sovjetvänlig utrikespolitik, men inte lika mycket som Kekkonen gjort. Koivisto betonade allt starkare Finlands neutralitet.

När Sovjetunionen föll upphörde de mer eller mindre påtvingade avtal som band Finland österut gälla. Under Koivistos tid lämnade Finland in sin ansökan om EU-medlemskap och han satte landets politiska och ekonomiska kurs västerut.

Men det var allt annat än enkelt. Ekonomiskt knäade Finland när nya marknader måste hittas för det som tidigare exporterats till supermakten i öst. Snabbt växande arbetslöshet följde, liksom stora neddragningar i de sociala skyddsnäten och utbrett missnöje. Koivisto hade stött regeringens krispolitik, och den före detta bankdirektören fick kritik för att inte tillräckligt väl ha förutsett svårigheterna.

Koivisto avgick efter presidentvalet 1994 och efterträddes av Martti Ahtisaari.

Mauno Koivisto har varit alzheimersjuk en längre tid och lades in på ett vårdhem i mars i år. Under fredagen uppgavs att hans hälsotillstånd förvärrats och att han tagits in för palliativ vård, men kort därpå avled han.