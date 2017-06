Finland 100 år: Mycket mer än Mumin och Marimekko

I "Fokus Finland 3 x Aho & Soldan" firar Liljevalchs Finland genom att visa finskt foto och dokumentärfilmer från 1920-tal till 1960-tal. De tre pionjärerna Heikki Aho, Björn Soldan och Claire Aho ingick alla i samma släkt och skildrade bland annat naturen, vinterkriget och stadens förvandling, från tiden före urbaniseringen fram till de sovjetiska bomberna över huvudstaden i november 1939. Visas mellan 10 juni och 10 september.

"Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" på Nationalmuseum i Stockholm. Med cirka 200 föremål skildras framväxten av form- och hantverksnationen Finland från sekelskiftet 1900 till i dag. Det är möbler, keramik, textil och glas från några av Finlands främsta formgivare, konstnärer och arkitekter, bland andra Alvar Aalto, Maija Isola, Gunnel Nyman och Ristomatti Ratia. Visas mellan 20 juni och 29 oktober.

"The modern woman" på Millesgården i Stockholm. En utställning som visar fyra av den finska modernismens stora konstnärer: Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. Visas mellan 28 oktober och 25 februari 2018.

Boken "Aristokrat i vadmal" av Henrik Meinander. Författaren vill bredda diskussionen om Gustaf Mannerheim utöver de strikt finska ramarna. Här presenteras den omstridde man som tjänstgjorde i över 30 år i den ryska armén och som i över 30 år påverkade den finska politiken.

Finlands jubileum firas under årets Östersjöfestival. Det blir en konsert med Helsingfors stadsorkester och Susanna Mälkki. Och i "Radical light" leder världsdirigenten Esa-Pekka Salonen en orkester bestående av elever från två av världens främsta musikhögskolor: Juilliard School i New York och Sibeliusakademin i Helsingfors.

"Kinema" av Riksteatern. Fem cirkusartister utforskar det finska och hyllar Finlands 100 år av självständighet. I regi av koreografen Maksim Komaro. Turnéstart 2 oktober i Stockholm.

Boken "Finska inbördeskriget" av Tobias Beglund och Niclas Sennerteg. I Sverige är det så gott som bortglömt men i Finland lever traumat efter inbördeskriget mellan de "röda" och de "vita" kvar. Med berättelser från ögonvittnen skriver författarna om hur kriget formade Nordens historia.

I "Mormors svarta ögon" på Dramaten i Stockholm gör Tanja Lorentzon en monolog om sig själv, sin mamma och mormor. Handlingen rör sig mellan vinterkriget i Finland år 1939, till 60-talet då Terttu kommer till Sverige med den stora arbetskraftsinvandringen och Tanja i 80-talets Tumba funderar kring att vara en "fuskfinne". Nypremiär 25 augusti.