Finansinspektionen drar in registreringen för 24Money

Under fredagen fattade myndigheten beslut om att dra tillbaka bolagets registrering som inlåningsföretag. Foto: Tomas Oneborg

Finansinspektionen ifrågasätter att 24Money har det kapital som krävs för att erbjuda kunder sparkonton utan insättningsgaranti. Därmed mister 24Money sin registrering som inlåningsföretag.

– Vi bedömer att de inte har de tio miljoner kronor som krävs. Vår sammanlagda bedömning just nu är att det finns för många motstridiga uppgifter och att vi därför har anledning att tro att pengarna inte är tillgängliga för bolaget, säger Malin Omberg, chef över verksamhetsområdet Konsumentskydd på Finansinspektionen.

SvD har tidigare skrivit om att 24Money har påbörjat en försäljning av sin sparverksamhet. Enligt 24Money äger numera Agathon Services LCC, registrerat på den västindiska ön Nevis, sparverksamheten. Agathon ska också ha övertagit betalningsansvaret för de skulder som 24Money Spar tidigare hade på 24Money Payments.

Vi betvivlar att den person som påstods vara ägare för det nya ägarbolaget över huvud taget finns.

Men Finansinspektionen bekräftar nu att det finns flera frågetecken kring bolaget Agathon. Den person som inledningsvis uppgetts äga bolaget på ön Nevis har använt ett falsk pass. När Finansinspektionen har konfronterat 24Money Spar med uppgiften har bolaget hävdat att det i stället är en helt annan person som äger bolaget på Nevis, och att personen med det falska passet har blivit avskedad.

– Vi betvivlar att den person som påstods vara ägare för det nya ägarbolaget över huvud taget finns, säger Malin Omberg.

Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från sina konton. Enligt Malin Omberg är det fortsatt 24Money som är skyldigt att betala tillbaka insatta medel, då sparkunderna har ingått avtal med just 24Money. Firoz Patel, vd för 24Money, hänvisar dock till det nya ägarbolaget.

Vi har bristande möjligheter att få insyn i verksamhet som inte är under vår tillsyn.

”Bolaget tar betalningsansvar och ser över hur de ska hjälpa till att lösa kontofrågorna direkt med kunderna. De har presenterat en plan för mig, som verkar rimlig. De kommer att uppdatera hemsidan inom de närmsta dagarna”, skriver Firoz Patel till SvD.

Sedan länge har Finansinspektionen efterfrågat ett stopp för sparkonton utan insättningsgaranti, liknande dem som 24Money har erbjudit sina kunder.

– Vi har bristande möjligheter att få insyn i verksamhet som inte är under vår tillsyn. Nu har vi gjort allt i vår makt med det lilla begränsade verktyg som vi har, men när bolag bara är registrerade finns det möjlighet att utnyttja systemet av oseriösa aktörer. säger Malin Omberg.