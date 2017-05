Finaldags i ”Mästarnas mästare”

Maria Rooth, ishockey

Född 1979 i Ängelholm. Spelade hockey i USA och Sverige och var bland annat med och tog OS-silver 2006. Valdes 2014, som första kvinna, in Internationella ishockeyförbundets Hall of Fame.

Martin Lidberg, brottning

Född 1973 i Stockholm. Vann under sin karriär bland annat VM-guld 1998 och 2003 samt EM-guld 1998, 2000 och 2004 i grekisk-romersk brottning.

Richard Richardsson, snowboard

Född 1974 i Östersund. På meritlistan återfinns ett OS-silver från 2002, ett VM-guld från 1999 och fyra världscupssegrrar.

Anders Svensson, fotboll

Född 1976 i Göteborg. Svensk mästare med Elfsborg 2006 och 2012. Spelade 148 landskamper, flest av alla manliga spelare, mellan 1999 och 2013 och deltog bland annat i VM 2002 och 2006.