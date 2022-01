Varje vardag när jag tar min dotter till förskolan går jag upp på Stabby backe i Uppsala. I omgivningen finns ett gravfält från vendeltiden, en cykeltur bort ligger Hågahögen som anlades redan under bronsåldern. Vi vet inte så mycket om de begravda personernas föreställningsvärld, om jag förstått saken rätt, men kontinuiteten med förfäderna tycks ha spelat en stor roll i deras liv. Säkerligen hade de, som väl i alla tider, mål som ansågs viktiga att sträva mot. 3 000 kilometer söderut hade Sokrates i antikens Grekland försökt få dem omkring honom att inse att filosofens avvikande och självgranskande liv är det enda sanna målet. Om man får tro universitetslärarna Matthew Sharpe och Michael Ure som skrivit boken ”Philosophy as a way of life: history, dimensions, directions” (Bloomsbury) är det med Sokrates fokus på etik och självbehärskning som filosofin som levnadssätt egentligen börjar.