Filmpremiärer inställda i London

Gal Gadot kommer inte att få gå längs röda mattan i London när "Wonder woman" har biopremiär där. Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Galapremiärerna i London av Hollywoodfilmerna "The mummy" och "Wonder woman" ställs in på grund av terrordådet i Manchester i början av veckan, skriver Variety.

Filmbolagen Universal och Warner Bros förklarar att besluten att ställa in "The mummy"- respektive "Wonder woman"-premiärerna är fattade av respekt till offrens anhöriga.

Beskeden kommer kort efter att Storbritanniens premiärminister höjt landets hotnivå till den högsta på en femgradig skala.

Annons X

I Sverige har "Wonder woman" biopremiär den 2 juni medan "The mummy", med Tom Cruise i huvudrollen, når biograferna den 9 juni.