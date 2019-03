Vårens filmutbud på bio bjuder på alltifrån kusliga dubbelgångare till hundraåriga arkivbilder och halv-svenska superhjältar. Filmkritikern Jakob Åsell plockar ut guldkornen du inte får missa.

They Shall Not Grow Old

Om man inte redan har sett Peter Jacksons färgsatta dokumentär om första världskriget så är det hög tid att pallra sig till biografen. Hundra år gamla svartvita bilder från filmarkiven får nytt liv i ett restaurerat 3D-format som viker bladen i historieboken så att 1914 känns som igår. En närgången skildring av skyttegravarnas fasor som borde vara obligatorisk på schemat i alla skolor.



På bio nu

Den Skyldige

Bakom Danmarks Oscarsbidrag står en ung svensk regissör. Gustav Möllers långfilmsdebut om en larmoperatörs svettiga jakt på en kidnappare har lovordats som en andlös nagelbitare av både kritiker och publik. En smart konstruerad thriller begränsad till ett enda rum med en enmansshow från svenska Jakob Cedergren. En amerikansk version med Jake Gyllenhaal är redan på gång.

Premiär 29 mars.

Mid90s

Skådespelaren Jonah Hills regidebut tar oss tillbaka till 90-talets Los Angeles där 13-åriga Stevie flyr sin stökiga hemmiljö för att söka ett nytt sammanhang hos ett gäng äldre skejtare. Filmen beskrivs som en finstämd och osentimental uppväxtskildring om att hitta fotfästet i livet och på skateboarden. En given favorit för 90-talsnostalgikern.

Premiär 12 april.

Shazam!

Den svenske regissören David F. Sandberg fortsätter sin kometkarriär i Hollywood som tog fart när hans lågbudgetkortfilm Lights Out blev en viral succé. Nu är han snart bioaktuell som regissör till en DC-superhjältefilm och de första reaktionerna från pressen har varit mycket positiva. I filmen förvandlas den 14-åriga fosterhemspojken Billy till en fullvuxen, om än mindre seriös, superhjälte genom att ropa “Shazam!”.

Premiär 3 april.

Birds of Passage

I 70-talets Colombia, före Pablo Escobars välde, växer efterfrågan på marijuana och lokala småbönder förvandlas snabbt till giriga affärsmän. Unge Rapayet från Wayuufolket slits mellan stammens urgamla traditioner och riskfyllda affärer i en unik och vacker knarksaga från skaparna av Embrace of the Serpent. Colombias Oscarsbidrag Birds of Passage har lovordats på internationella filmfestivaler världen över och får nu äntligen svensk biopremiär.

Premiär 19 april.