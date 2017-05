Filmhistoria utlovas i Östlunds "The square"

För första gången på 17 år är en svensk film, "The square", aktuell för att tävla om Guldpalmen i festivalens huvudtävling.

Men Ruben Östlund är inte någon nybörjare på festivalen.

2014: "Turist" blev uttagen i sidosektionen Un certain regard. Den vann juryns pris, som motsvarar andra plats.

2011: "Play" fick världspremiär på festivalen, i sektionen Directors fortnight.

2008: "De ofrivilliga" blev uttagen till Un certain regard-sektionen.