Vilka tar hem en Oscar i helgen? Filmkritikern Jakob Åsell förutspår Oscarsgalan och reder ut vilka filmer som har bäst vinnarchanser.

Årets upplaga av Oscarsgalan är en tillställning med stukat självförtroende. Mer eller mindre genomtänkta försök till förnyelse har avlöst varandra inför galan. Idén att införa en ny kategori, Best Popular Film, eller att dela ut Bästa foto- och klipp-statyetterna i reklampausen har mötts av massiv kritik från Hollywood och direkt dragits tillbaka.

Skådespelaren Kevin Hart var tänkt att leda kvällena gala men hoppade av efter kritik mot gamla Twitter-inlägg och nu sker Oscarsgalan utan värd, vilket bara har hänt en gång tidigare. Allra helst hade nog Oscarsakademin delat ut sina statyetter i smyg när ingen såg på. Men “the show must go on" och det är ingen vild gissning att vi kan vänta oss en historiskt slätstruken tillställning på Dolby Theatre i Hollywood natten till måndag då arrangörerna inte vill riskera fler negativa rubriker.

Men vilka blir då helgens stora vinnare? Sett till förhandstipsen så tycks många av de stora kategorierna vara ovanligt öppna. SPG:s filmexpert Jakob Åsell tippar vinnarna och överraskningarna i de största kategorierna.

Bästa film

Alfonso Cuaróns svartvita barndomsskildring Roma är rättmätigt förhandstippad att ta hem kvällens stora pris. Netflix har storsatsat för att få sin första Bästa film-statyett genom en rekorddyr Oscarskampanj som ska ha kostat mer än produktionen av själva filmen. Samtidigt har ingen icke-engelskspråkig film tidigare vunnit Bästa film och frågan är om Hollywood verkligen är redo att bjuda in streamingjätten i finrummet? Jag blir inte alls överraskad om Green Book grusar Netflix gulddrömmar.

Bästa regi

Kritikerfavoriten Roma ligger än bättre till här. Regissören Alfonso Cuarón har själv skrivit, regisserat, fotat och klippt sin högst personliga långfilm i klassisk auteur-anda. Samtidigt är Spike Lees nominering för BlacKkKlansman hans första i karriären, vilket talar för en statyett för lång och trogen tjänst. Men ser man till den rådande trenden så vinner Roma. Cuaróns potentiella vinst skulle innebära den femte mexikanska registatyetten på sex år.

Bästa kvinnliga huvudroll

En statyett som är Glenn Closes att förlora. Den 71-åriga skådespelerskan har tidigare varit nominerad hela sex gånger utan en vinst. I Björn Runges The Wife fick hon gott om spelutrymme med en hyllad rolltolkning som borde räcka hela vägen. Samtidigt flåsar Lady Gaga (A Star is Born) och Olivia Colman (The Favourite) henne i nacken. Stackars Toni Collette fick dock inte ens en nominering trots sin otroligt kraftfulla insats i skräckfilmen Hereditary.

Bästa manliga huvudroll

En knepigare kategori där min personliga favorit till priset, Ethan Hawke i First Reformed saknades vid nomineringarna. Queen-biopicen Bohemian Rhapsody fick ett blandat mottagande men de flesta kritiker var ändå överens om att Rami Maleks tolkning av bandets frontman Freddie Mercury var filmens stora dragningskraft. Malek har goda chanser att vinna efter sin dubbelvinst på Golden Globe- och BAFTA-galan. Jag tror och hoppas dock att Christian Bale snuvar honom på priset genom sin förträffliga insats som Dick Cheney i Vice.

Bästa kvinnliga biroll

Regina King väntas ta hem statyetten för sin roll i Moonlight-regissören Barry Jenkins If Beale Street Could Talk. Marina de Tavira (Roma) eller Rachel Weisz (The Favourite) kan möjligen överraska.

Bästa manliga biroll

Mahershala Ali har i princip birollsstatyetten i sin ficka efter sin roll i Green Book. Jag ser ingen direkt utmanare här, om inte akademin bestämmer sig för att hylla Sam Elliot, som fått karriärens första Oscarsnominering efter 50 år på vita duken för sin fina insats i A Star is Born.

Bästa foto

Det första som brukar nämnas kring Alfonso Cuaróns Roma är just dess utsökta svartvita foto. Den mexikanske regissören har lämnat sin trogne fotograf Emmanuel Lubezki för att själv komponera de eleganta scenerierna. Oscarn känns vigd åt Roma trots ett visst hot från den lika bildsköna Cold War som säkerligen hade vunnit ett annat år.

Bästa icke-engelskspråkiga film

Det enda som kan tala emot Roma i den här kategorin är alla potentiella priser i övriga kategorier. Möjligen vill akademin även ge lite kärlek till Paweł Pawlikowskis hyllade Cold War. Men med tio nomineringar lär Roma dansa hem Oscarn av bara farten.

Svenska vinstchanser

Kompositören Ludwig Göransson har chans att kamma hem en statyett för bästa originalmusik i filmen Black Panther. Sveriges Oscarsbidrag till Bästa utländska film Gräns nådde inte hela vägen fram till en nominering, men Göran Lundström och Pamela Goldammer har däremot fortfarande chansen att knipa en smink och mask-statyett för samma film. Allra bäst chans att vinna har kanske skådespelerskan Glenn Close för sin huvudroll i svenska regissören Björn Runges film The Wife.

Vem som vinner och vem som får gå hem tomhänt får vi se när årets Oscarsgala går av stapeln natten till den 25 februari, svensk tid.