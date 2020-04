”Filmen spelades in i vår våning – lite dramatik”

Många spännande läsarminnen har kommit in om dagen då storfilmen ”Mannen på taket” spelades in 1976 på Dalagatan. Marianne Stockman har en spännande koppling till inspelningen: ”Filmen spelades in i vår våning på Dalagatan 32. Den skulle ha spelats in på nr 34, men hyresgästen motsatte sig. Min man Lennart Stockman gav genast sitt samtycke. Och filmteamet fick fritt disponera hans hem under inspelningen, det här var innan jag flyttade in.”

Marianne berättar också en okänd detalj om inspelningen: ”Lennart har berättat att vid ett tillfälle blev en av skådisarna, tror det var Carl-Gustaf Lindstedt, så less på all väntan mellan tagningarna, så han öppnade de franska fönstren och hoppade. Säkerhetsnätet fångade ju upp honom men det var trots allt dramatiskt även om det var ett skämt. Lennart och jag gifte oss året efter, 1977. Vi trivdes fantastiskt bra i våningen, det var en etagevåning med två balkonger.”