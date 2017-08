Farväl Europa

Under oordnade former och delvis på grund av en ökande migrationsmotvilja lämnar Storbritannien EU, en union som samtidigt prövas hårt när somliga medlemsländer målmedvetet urholkar centrala demokratiska institutioner. Och uppvisar en ökande migrationsmotvilja. Så kanske kan vi åtminstone i någon mån identifiera oss med den judisk-österrikiske författaren Stefan Zweigs allt dystrare sinnesstämning under exilåren på 1930- och 1940-talen då drömmen om ett civiliserat, fridfullt, anständigt Europa med öppna gränser krossades under totalitära stövelklackar. Och kanske är detta en förklaring till det intresse som under senare år återigen har riktats mot Zweig.

Någon märkvärdig författare är han ju knappast.

För någon märkvärdig författare är han ju knappast. Och inte någon stor tänkare heller. Men han var en flyhänt mångsysslare, verksam i varje upptänklig genre, en skönande och kosmopolit, ständigt på resande fot. Visst var han skakad av nazisternas förföljelse av hans judiska systrar och bröder, men det som verkligen skar i hans hjärta var hur den groteska retoriken besmutsade det tyska språk som var hela grunden för hans identitet. Konsten och Bildningen var i Zweigs ögon överordnade allt vad politik heter, och många har skrivit om den frustration det väckte att han envetet vägrade att offentligt fördöma utvecklingen i Tyskland.

Josef Hader gestaltar en avmätt förbindlig Zweig, ständigt distanserad.

En tidig episod i Maria Schraders okonventionella och allt annat än insmickrande biopic tar fasta på just detta: det är 1936 och Zweig är tillsammans med sin unga sekreterare Lotte, som så småningom blir hans andra fru, i Buenos Aires för en Pen-konferens. Journalisterna flockas kring honom och tjatar på honom – ja, följer efter honom ända in på herrarnas: Vad har herr diktarfursten att säga om det som pågår i Berlin? Men Zweig avböjer att kommentera, igen och igen, vänligt leende men benhårt beslutsam. Det är inte hans sak. Till detta förhåller sig filmen svalt neutral. Josef Hader gestaltar en avmätt förbindlig Zweig, ständigt distanserad, som bistår vänner och kollegor i nöd med visumansökningar men som beklagar sig när den sortens bestyr inkräktar på hans skrivande.

Schrader ger oss ett halvdussin längre scener, samtliga från den amerikanska exilen (Brasilien, Argentina, USA, tillbaka till Brasilien), som alla får flyta ut i ett mått av naturalistisk pratighet för att så huggas av med närmast komisk plötslighet. Zweig hyllas vart han än kommer, men blir gradvis allt olyckligare. Filmen har en stark integritet; den avstår från förenklingar liksom från att understryka nutidsparalleller alltför kraftigt. ”Farväl Europa” är en serie sorgsna tablåer från långt borta och nära, en sönderbruten redogörelse som fordrar såväl förkunskaper som en förmåga att läsa mellan raderna för att öppna sig på allvar.