Filmen om Django full av kopplingar till vår tid

Cecile de France, regissören Etienne Comar Reda Kateb poserade på torsdagen inför visningen av ”Django” på Berlins filmfestival. Foto: Michael Sohn / AP

Gitarrvirtuos, jazzikon, legend bland sitt eget folk och rätt mycket kulturman – belgisk-fransk-romske Django Reinhardt (1910–1953) hann mycket under sin korta och intensiva levnad. Vilket har fått den erfarne franske producenten Etienne Comar (”Män och gudar”, ”Kvinnorna på sjätte våningen”) att för första gången inta registolen. ”Django” har just öppnat den 67:e internationella filmfestivalen i Berlin.

För regidebutanten själv har huvudpersonen figurerat sedan pojkåren, berättar Comar under presskonferensen.

– Django har alltid funnits. Min far var en stor beundrare och hade underbara ep-skivor och album. Jag har alltid varit väldigt medveten om musiken omkring mig. Att röra mig ut ur omvärlden och in i en egen värld som bara var min kändes fantastiskt. Den poängen stämmer även väl in på Djangos eget väsen.

Biografifilmen tycks föra en ständigt vital tillvaro, inte minst på musikens område. På sistone har vi från olika håll fått ta del av livshistorier om Monica Zetterlund, Liberace, Bob Dylan, Serge Gainsbourg, Ian Dury, Miles Davis och Edith Piaf. Det lär bli fler. Produktioner om bland annat Destiny’s Child och Victor Borge är i görningen.

Metoderna varierar och Etienne Comar hade snart sin egen idé om vad han ville visa, nämligen ett par kritiska år under andra världskriget.

– Mest uppenbart hade varit att skildra åren innan kriget med Stéphane Grappelli och franska Hotkvintetten, och ankomsten av en musik som var som när rocken dök upp, eller technon. Men perioden vi skildrar är mindre känd.

Frankrike är ockuperat och den legendariska kvintetten spridd för vinden. Violinmästaren Grappelli (väl värd sin egen film en dag) är i England. Reinhardt stannar i Frankrike och fortsätter spela.

– Och det var just detta att han och hans medmusiker kunde ge sig in i ett eget universum utanför den verklighet som omgav dem. I stället för att göra en biografifilm om hela hans liv, så ville jag fokusera på åren mellan 1943 och 1945, då han konfronterades med andra världskriget. Musiken sticker ju ut extra kraftigt under tyskarnas ockupation. Varje gång jag hör den blir jag lika rörd.

Eftertexterna i ”Django” ackompanjeras av autentiska foton från de register som tyskarna skapade i samband med rasforskning på olika resandefolk.

– Det är en historia som inte skildrats särskilt ofta, påminner Etienne Comar, som under filmarbetet även upptäckte en del paralleller till dagens världssituation, på flera plan.

– Jag funderade mycket över det. Skulle jag be publiken reflektera över denna vinkel? Att plötsligt bli samtidsdebatterande är inte något man bara gör.

Även denna poäng tycks stämma in på Djangos väsen.

– Han var en ganska egoistisk konstnär, vars ögon öppnades inför världen omkring honom. Sedan tog han ställning, men genom sin passion och sin konst – inte genom stiliga uttalanden och plakat. Det är då det verkligen gör intryck.

”Django” kommer att köpas in till Sverige och bör få premiär senare i år.