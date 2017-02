Filmbranschen ändrar inte affärsmodell

Filmer som "Star wars: The force awakens", med Harrison Ford i en av rollerna, är ett av skälen till att filmbranschen inte ändrar affärsmodell. Filmen drog in motsvarande 2,5 miljarder kronor under premiärhelgen på bio 2015. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Svar: Då skulle filmbranschen skjuta sig i foten.

Filmbranschen jublade när Patent- och marknadsöverdomstolen dömde Bredbandsbolaget till att blockera piratsajterna The Pirate Bay och Swefilmer. Branschen ser det som en seger för upphovsrätten och en signal som ska bromsa den illegala nedladdningen av filmer och tv-program.

Kritikerna oroar sig för vad som ska komma härnäst och vilka andra sajter som kan komma att blockeras. På Youtube finns till exempel mycket upphovsrättsskyddat material. Många kritiker påpekar också att filmbranschen envist vägrar ändra sina affärsmodeller fullt ut och direkt göra nya produktioner digitalt tillgängliga på användarvänliga och lagliga plattformar som skivbranschen och till viss del bokbranschen gör i dag.

Här kommer lite siffror som kan förklara den saken: I USA finns omkring 40 000 biosalonger, i Kina över 30 000 och i Indien växer antalet snabbt. Nya biopalats växer upp hela tiden på attraktiva adresser i världens storstäder och det krävs stor publik för att täcka kostnaderna. De stora filmbolagen lever i symbios med biografkedjorna som står för den stora och ofta avgörande intäkten under storfilmernas premiärhelger. Överst på topplistan ligger "Star wars: The force awakens", som drog in motsvarande 2,5 miljarder kronor under tre dagar i december 2015. Över 40 filmer har de senaste åren dragit in mer en 1 miljard kronor under de tre första dagarna.

Per Strömbäck på Film och TV-branschens Samarbetskommitté, den segrande parten i blockeringsmålet, tror dock att domen kommer att leda till fler legala alternativ.

– Det ironiska är att när intäkterna från dvd- och videoförsäljningen inte har ersatts med motsvarande intäkter från lagliga digitala tjänster så har biofönstret blivit allt viktigare. I dag står det för mer än hälften av intäkterna för svenska filmer. Vi menar att den omfattande illegala nedladdningen står i vägen för den digitala utvecklingen. Om nedladdningen minskar blir det lättare för de lagliga alternativen att hitta investerare och inkomster, säger han till TT.

Däremot tror Strömbäck inte att nya storfilmer kommer att släppas direkt till något av de digitala alternativen. I USA har det prövats att strömma nya filmer till en kostnad av motsvarande av två biobiljetter, men det blev ingen framgång. Hos en del amerikanska bolag pågår dock diskussioner om att släppa nya filmer tre veckor efter premiären till VOD (video on demand), men priserna det talas om är skyhöga.

Film och TV-branschens Samarbetskommitté kommer inte att nöja sig med att blockera The Pirate Bay, påpekar Per Strömbäck:

– Det är väl ingen som tror att Pirate Bay och Swefilmer är de enda sajterna som sprider upphovsrättsskyddat material.