Film om Bob Dylans tidiga karriär stoppad

En ny skildring av Bob Dylans tidiga musikkarriär, en så kallad biopic, har stoppats på grund av coronpandemin. Den amerikanska skådespelaren Timothée Chalamet skulle ha spelat den unge Dylan, men inspelningarna är uppskjutna på obestämd tid, rapporterar NME .

Arbetstiteln är "Going electric", då filmen fokuserar på Dylans unga år och perioden då han introducerade elektriska instrument i sin musik. Filmen kan omöjligt spelas in under rådande omständigheter, säger den tilltänkte cinematografen Phedon Papamichael.