Filippa Wallestam, 34, är nybliven vd för MTG Sverige. Vi fick en pratstund om mördande konkurrens, Jan Stenbecks ande och varför linjär-tv fortfarande är Rolls-Royce.

Filippa Wallestam möter oss i lobbyn till MTG:s glasbyggnad, mellan Södersjukhusets akutmottagning och Ringvägens mest bortglömda del.

På väg hit från tunnelbanan passerar hon Polishuset, Systembolaget och Maria Beroendevård. Inte direkt Stockholms mest glamourösa kvarter.

34-åringens nya jobb är desto mer glamouröst. Som nytillträdd vd för MTG Sverige kommer hon ansvara för radio, tv och onlinetjänster med en omsättning på uppskattningsvis sex miljarder kronor. För att komplicera det hela kommer hon vara vd i just MTG bara ett kort tag till. Under våren delas MTG upp i två delar, där nya Nordic Entertainment Group, under ledning av koncernchefen Anders Jensen kommer att omfatta den nordiska verksamheten med tv-kanaler, radio, betal-tv, streamingtjänsterna och Yotubenätverket Splay. Filippa Wallestam blir vd för den svenska verksamheten med ansvar för bland annat TV3, Rix FM, Viasat och Viafree.

– Jag har jobbat med alla våra affärsområden och varit med och satt alla strategier, så jag kommer inte kasta om allting bara för att jag blir vd, utan snarare fortsätta utveckla det vi påbörjat när vi nu tar nästa steg som Nordic Entertainment Group. De senaste två åren har jag jobbat väldigt mycket för att få ihop våra olika affärsområden ännu mer, som att dela innehåll mellan plattformarna. Ett exempel är när vi värvade Peter Jihde. Då skrev vi ett avtal med MTG Sverige, inte med TV3. Vi måste börja se på våra profiler på det sättet. Vi köper inte in ett program till TV3, vi köper in det till MTG.

Foto: Christopher Hunt

Filippa Wallestam växte upp i Täby med två systrar och föräldrar som är jurister. Den mesta tiden tillbringades i stallet.

– Det låter väldigt idylliskt, och var det faktiskt också.

Efter Viktor Rydbergs Gymnasium blev det Handelshögskolan och inriktning på finans.

– Egentligen borde jag försökt plugga någon annanstans. Det var inget fel på Handels, men det är tråkigt att vara student i sin egen hemstad. Jag hade redan mina kompisar här, så jag kom aldrig riktigt med i studentlivet. Och Handelsfester hade jag redan varit på och hunnit tröttna på innan jag började där.

Därefter följde några år med praktik på Morgan Stanley och jobb på konsultföretaget BCG i London och New York, innan hon för fyra år sedan flyttade hem till Stockholm och för första gången drog sitt passerkort på MTG, där hon jobbat sig igenom en rad olika tjänster.

Under de fyra år som hon jobbat inom MTG har tv-branschen förändrats radikalt.

Att det linjära tv-tittandet, alltså att se ett program på en tablålagd tid på en specifik kanal, minskar stadigt är en ofrånkomlig sanning. Bland annat hoppar tittarna över till streamingtjänster som Netflix och HBO, och somliga menar att tv-kanalerna helt spelat ut sin roll.

– Än så länge behöver vi fortfarande tv-kanaler. Väldigt många tittar fortfarande på tablå-tv, och det kommer att vara så även om fem år. Men kommer min son, som nu är två år, att titta på tablå-tv när han blir tonåring? Troligtvis inte.

Tittarna blir också mer svårfångade och för dem spelar det allt mindre roll var de hittar sin underhållning, sina nyheter eller sin favoritsportsändning.

– Som konsument känner man ingen lojalitet mot en tv-kanal. Nu är det ett jäkla zappande, så bäst innehåll vinner, oavsett vad kanalen heter.

Konkurrensen om tittarnas och lyssnarnas tid och annonsörernas pengar kommer även från andra håll.

– Vi slåss mot alla. Dels finns de traditionella konkurrenterna, men också Google och Facebook, HBO och Netflix, och till viss mån Spotify när det gäller radion. Det kommer hela tiden fler som konkurrerar om tiden och annonspengarna. Samtidigt ökar också konsumtionen av exempelvis rörlig bild. Vi blir fler som slåss om kakan, men kakan blir också större.

Foto: Christopher Hunt

När Jan Stenbeck startade TV3 1987 och bolaget MTG 1994 var man den kaxiga uppstickaren som utmanade både mediemonopolet och, till viss mån, den goda smaken. Nu är TV3 en mogen 30-åring och MTG ett internationellt mediebolag som bägge fått hitta en ny plats i det förändrade medielandskapet.

– När TV3 startade fanns ingen konkurrens, det måste man komma ihåg. Nu har vi konkurrens från alla håll. Men kvar i företagskulturen sedan Stenbecks tid är att vi är modiga och vågar försöka, och framför allt vågar vi göra fel. Det finns också en väldig passion här, och det kan bli dålig stämning när något inte går bra. Men hellre det än att folk är likgiltiga.

Även om TV3 och sedermera MTG ritade om det svenska medielandskapet har det funnits kritik mot företagskulturen. Bland annat har det talats om ett grabbig och hård jargong som skrämt iväg potentiella kvinnliga medarbetare.

– Här är vi inte grabbiga. I den svenska ledningsgruppen är vi fler kvinnor än män, och jag är omgiven av kvinnor. Jag har varit här i fyra år, så jag kan inte tala om hur det varit tidigare, men jämfört med min erfarenhet från finansvärlden i London är vi allt annat än grabbiga.

När Filippa Wallestam började jobba på MTG år 2014 hade hon bott utomlands i åtta år, eller helt enkelt hela sitt yrkesliv. Egentligen fanns det inga planer på att flytta hem men så träffade hon sin nuvarande man, och tankarna på Sverige började vakna till liv igen.

– Det är en ganska stor skillnad på att jobba i Sverige och London. Här har vi frihet under ansvar. Vi jobbar inte mindre, men har mycket mer flexibilitet. I London hade jag knappast kunnat gå från kontoret klockan fyra för att hämta på dagis. I Sverige är det lättare att kombinera yrkesliv och familjeliv.

För två år sedan föddes parets son John, och det är numera han som till stor del styr över Filippas mediekonsumtion.

– Jag tittar gärna på Bonusfamiljen på SVT och The Crown på Netflix. Och så klart vår egen serie Advokaten. Men det blir också en hel del Greta Gris på Viaplay.

För tio-femton år sedan var "jobba med tv" det coolaste som fanns och gymnasieprogrammen spottade ut elever från medieprogrammen. I dag har man fått konkurrens om talangerna, inte minst från techbolagen.

– Vi är faktiskt ett av Sveriges största techbolag, genom bland annat Viaplay, med flera hundra egna utvecklare. Och det är fortfarande coolt att jobba med tv. Det märker vi inte minst när vi gör innehåll med unga influencers för Viafree och deras högsta önskan många gånger är att synas på TV3. Så linjär tv är fortfarande Rolls-Royce, trots allt prat om att den är död.