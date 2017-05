Fikru Maru, felaktigt fängslad fyra år i Etiopien

I dag inleds en ny rättegång mot den fängslade svenske läkaren Fikru Maru. Foto: Privat

Den svenske kardiologen Fikru Maru har nu suttit fängslad fyra år i Addis Abeba. Dr Maru är född i Etiopien men är svensk medborgare och har en svensk utbildning till läkare. Efter att ha utbildat sig till hjärtläkare och etablerat sig i Sverige beslöt han att med hjälp av det statliga Swedfund upprätta ett hjärtsjukhus i den etiopiska huvudstaden. Etiopien har svår brist på läkare och framförallt specialister. Väl på plats inrättades en välfungerande hjärtklinik med god standard i ett land som är och var svältfött på sjukvård av god standard.

För drygt fyra år sedan häktades dr Maru efter ett påstått mutbrott där han skulle ha mutat en minister som kände till att han fört in sjukvårdsmateriel i landet. Efter ett flera års juridiskt spel fick han slutligen en fängelsedom hösten 2016 efter att ha suttit häktad i mer än tre år! Han beredde sig då på att kunna återgå till Sverige eftersom han enligt praxis skulle kunna räkna av häktningstiden.

Innan detta hann behandlas insjuknade Fikru Maru i spontan lungkollaps (spontan pneumothorax) som är ett potentiellt livshotande tillstånd. Han blev då inlagd på universitetssjukhuset i Addis Abeba där de etiopiska läkarna utan större framgång behandlade dr Maru, som dessutom är diabetiker. I samband med detta utbröt ett upplopp och en brand på fängelset. Dr Maru, som då låg på sjukhus beskylldes nu för att dels ha orsakat sig sjukdomen själv, dels ha finansierat upploppet! Bägge delarna är helt absurda och uppenbarligen påhittade anklagelser.

Fikru Maru blev så småningom opererad av ett svenskt läkarteam som flögs ned under stor sekretess. Han är nu klart förbättrad och återförd till fängelset i väntan på rättegång. Han bor där tillsammans med ett stort antal andra fångar från barn till åldringar under miserabla förhållanden. Han har fram tills nyligen inte fått träffa den svenske ambassadören men får ta emot besök av sin dotter cirka 20 minuter per dag. Emy Maru som också är läkare har tagit tjänstledigt för att kunna vara med sin far. Besöken är bevakade och samtal får endast föras på amhariska, inte på svenska.

Efter en del juridiska förfäktningar har nu avsatts tid för rättegång med början i dag. Anklagelsen är terrorism där i straffskalan finns livstids fängelse och t o m dödsstraff. Detta är helt uppenbart fejkat. Det handlar inte om juridik utan är politik. Detta har bara häromdagen Europaparlamentet konstaterat genom att uppmana den etiopiska staten att frige dr Maru och många andra politiska fångar.

Aktionsgruppen för Fikru Marus rättvisa samt volontärgruppen Free Fikru har tillsammans med riksdagsledamöterna Desiree Pethrus (KD) och Jens Holm (V) ordnat ett seminarium nyligen i riksdagen. Där belystes denna uppenbarligen politiska process från flera håll. Amnesty International har nu också engagerat sig och således också glädjande nog Europaparlamentet.

Tyvärr intar det svenska utrikesdepartementet en mycket avvaktande inställning. Man hävdar med dårens envishet att den juridiska processen måste ha sin gång. Symtomatiskt nog avböjde UD att delta i seminariet. Utrikesminister Margot Wallström har inte svarat på brev och inte velat träffa oss eller andra i saken engagerade. Däremot har enstaka träffar med UD:s konsulära avdelning ägt rum där det hela tiden hänvisas till tyst diplomati.

Stefan Löfven har besökt Etiopien flera gånger, ett land som han har lovprisat som sitt andra hem i uttalanden, utan att engagera sig nämnvärt i dr Marus fall. Han uppges inte ha haft tid att besöka fängelset. Carl Bildt på sin tid besökte de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson vilket möjligen påskyndade frigivandet.

Nyligen underkände Etiopiens högsta domstol domen mot Maru från i höstas. Han har alltså suttit fängslad från 2013 till i höstas på felaktiga grunder, men är istället anklagad för något långt värre! För alla tänkande varelser är det helt uppenbart att detta är ett politiskt rävspel i ett korrupt land och inte den juridiska process som exempelvis UD hävdar. Det är hög tid att regeringen och då särskilt vår statsminister och utrikesminister inser att kraftfulla insatser måste göras, som Europaparlamentet och Amnesty International redan har insett.

KJELL LUNDBERG är senior kirurg vid Hudiksvalls sjukhus och medlem i aktionsgruppen för Fikru Marus rättvisa.

Läs Europaparlamentets resolution om Etiopiens politiska fångar inklusive det tillägg (punkt N) angående Fikru Maru som antogs förra veckan.