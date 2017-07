Fick chansen från start – då nätade Badji

Aliou Badji fick chansen från start för första gången. Då gjorde han mål direkt. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Senast mot Östersund nätade nytillskottet inför säsongen – Aliou Badji – för första gången.

Då fick Badji chansen från start – också det för första gången – när Djurgården tog den nätta resan västerut för match mot AFC Eskilstuna.

Hur hanterade han det? Väl skulle det visa sig.

Badji höll sig framme i Eskilstunas straffområde och medelst sitt huvud – på ett inlägg från Kevin Walker – gav han ledningen till Djurgården, en halvtimme in i matchen.

Det var också Djurgården som till stora delar dominerande matchbilden. Othman El Kabir snodde – fem minuter in i den andra halvleken – åt sig bollen efter en hörna, tog några flyfotade steg och placerade sedan in den bakom Alireza Haghighi.

Eskilstuna hade två rappa lägen i inledningen av första halvlek, men sedan var det torftigt offensivt. En gnutta hopp tändes i slutdelen av matchen. Då snappade Mohamed Buya Turay upp en boll långt ner i banan. Han forcerade sedan med sig den ohotad upp till Djurgårdens straffområde och dundrade upp den i Andreas Isakssons vänstra kryss.

Men Badjis och El Kabirs mål skulle räcka till seger för Djurgården, deras andra raka.

– Vi gjorde en bra match här. Vi håller mycket boll och vi hade kunnat göra tre, fyra mål till. Det var onödigt att släppa in deras mål, säger Kerim Mrabti till C More.

Segern innebär att Djurgården seglar upp på andra plats i allsvenskan. Härnäst möter de ettan Malmö som är tio poäng före.

– Det är viktigt för oss att vi kan komma i kapp nu. Jag tycker att vi har kunnat visa oss starka mot de bättre lagen. Nu känns det som att vi har chansen att haka på. Det ska vi verkligen göra, säger Mrabti.

AFC Eskilstuna har det fortsatt tungt och parkerar som jumbo på sju inspelade poäng.