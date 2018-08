Manifestationen kallades "Unite the Right 2", alltså en uppföljning på förra årets vit makt-marsch under parollen "Ena högern" i Charlottesville, som slutade med dödligt våld.

Denna gång fick extremisterna inte tillstånd i Charlottesville, som ligger drygt 15 mil sydväster om Washington. Men en marsch på en och en halv timme skulle hållas i huvudstadens centrala delar på söndagen.