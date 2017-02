FI ser över möjligheten att tvinga hushåll binda räntan

Erik Thedéen, Generaldirektör för Finansinspektionen. Foto: Lars Pehrson

Stigande bostadspriser och växande skulder fortsätter att oroa Finansinspektionen. Trots politiskt motstånd och kritik från ekonomer är skuldkvotstaket fortfarande inspektionens första val av ny åtgärd. Men det är inte den enda möjliga vägen.

Många bedömare varnar för att svenska hushåll har blivit för räntekänsliga då en majoritet lånar med rörlig ränta. I Israel har det införts regler som säger att en viss del av lånen måste vara med bundna räntor. Nu berättar Erik Thedéen att det är något som inspektionen undersöker.

– Vi har under de senaste månaderna analyserat det noga och vår plan är att komma ut med någon form av FI-analys om det innan sommaren. Där går vi igenom frågan och väger de olika argumenten för och emot varandra.

Just nu pågår även arbetet med inspektionens årliga bolånerapport. Data som begärdes in från bankerna i höstas analyseras nu noga. Erik Thedéen vill inte säga vad materialet visar så här långt utan bara att den analyseras just nu.

När SvD intervjuade Erik Thedéen i november öppnade han för att bjuda in bankcheferna för enskilda samtal om en banks utlåning skulle dra iväg. Då var budskapet att Thedéen skulle ”föra nära samtal, fördjupa tillsynen, kontrollera kreditkvaliteten och också begära in mer frekvent rapportering”. Än så länge har inga möten bokats in.

Nu har det gått sex månader sedan amorteringskravet infördes. Kravet har fått den effekt som inspektionen trodde.

– Det slår hårdast på högt värderade bostäder i Stockholm. Det är där hushållen lånar som mest och där de snabbast slår i amorteringskravet och därför verkar de något mindre benägna att lämna höga bud i budgivningarna. Huspriserna har stigit mer i Malmö och Göteborg än i Stockholm.

Men idén med amorteringskravet var väl inte att bromsa priserna i Bromma eller på Östermalm?

– Tanken var att bromsa de högt belånade hushållen, de som lånar mycket i förhållande till värdet på fastigheten. Det är effektivare att dämpa de som lånar mycket än de som lånar lite. Vi har inte pekat ut Bromma eller Östermalm eller någon annan stadsdel men det råkar vara så att där är fastighetspriserna högst och därför slår det högst på den typen av priser.

På senare tid har också Erik Thedéen blivit allt tydligare både gentemot politikerna i riksdag och regering men också gentemot Riksbanken.

Nästa räntemöte är i mitten av februari, vad vill du att Riksbanken ska göra?

– Vi har en kombination nu med extremt låga räntor, som framförallt är en produkt av det internationella låga ränteläget, och högkonjunktur med ett ansträngt resursläge. Det är en unik miljö som kräver ett samlat tänk kring skuldsättning inom hushållssektorn.

Hur då samlat tänkt?

– Vi har en helt avgörande betydelse som ansvarig myndighet för makrotillsyn men här måste även skattepolitiken, finanspolitiken och penningpolitiken väga in läget.

Vad borde Riksbanken göra?

– Givet att man är oroad över läget, vilket Riksbanken har uttryckt att man är, bör man kunna väga in det i penningpolitiken. Ett sätt kan vara att ha en något längre syn på när man ska uppnå inflationsmålet. Längre än så vill jag inte gå för då är jag inne i att diskutera enskilda räntebeslut och det är inte min roll.

Du skickar ändå mycket tydligare signaler nu än innan. Varför?

– Det är den här unika miljön där det finns en övertro på att de åtgärder som vi gör ensamt kan hantera detta. Det blir något märkligt att vi ska genomföra ett amorteringskrav som har stor politisk backning samtidigt som vi har skatteregler som spär på utlåningen. Det är en paradox.