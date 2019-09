FI lider – hög omsättning av personal skapar problem

Biträdande generaldirektören Martin Noréus, som går till Handelsbanken, är långt ifrån ensam om att lämna Finansinspektionen, som länge brottats med hög personalomsättning.

Just på Noréus tidigare avdelning Bank är personalomsättningen just nu 17 procent sett under det gångna året. Det betyder att var sjätte medarbetare slutade under året. Färska siffror från Finansinspektionen gör gällande att avdelningens medarbetare i genomsnitt har jobbat där i tre år.