Fi: Låt kommuner bli fristäder för papperslösa

DEBATT | PAPPERSLÖSA

I helgen har Feministiskt initiativ kongress. Mycket har hänt politiskt sedan förra kongressen och Feministiskt initiativ Stockholm väljer i år att fokusera på lika rättigheter och social rättvisa. Därför förslår vi att kommuner ska kunna bli fristäder för papperslösa och att barnkonventionen blir överordnad svensk lag.

I dag har det politiska samtalet om barnets mänskliga rättigheter förändrats radikalt. Regeringens högtidstal om barnkonventionen har blivit en fernissa för en barnfientlig asylpolitik. Moderata kommunpolitiker i Stockholm kampanjar mot att papperslösa barn ska få mat på bordet med slogan som ”ett nej är ett nej”. Samtidigt berättar barnläkare att de två absolut största riskfaktorerna för barnens välmående är fattigdom och hunger samt deras rädsla för myndigheter. I forskningsrapporten ”Bli inte hopplösa” beskriver en 6-åring sin panikångest när hon ser en polis på skolgården. En 13-åring berättar om sitt dåliga samvete när föräldrarna avstår mat för att kunna mätta barnen. Så ser vardagen ut för vissa barn i välfärdssamhället Sverige.

Det finns enkla politiska lösningar för att motverka dessa riskfaktorer. Vi är stolta över att Fi:s partiledning väljer att föreslå att partiet ska verka för att papperslösa ska ha rätt till ekonomiskt bistånd. Detta har Stockholms rödgrönrosa majoritet beslutat för papperslösa barnfamiljer.

När det gäller den andra riskfaktorn; rädslan papperslösa barn har för myndigheter och inte minst för polisen finns en enkel lösning, nämligen att sluta jaga papperslösa barn. Det är helt nödvändigt för att möjliggöra för papperslösa barn att kunna gå i skolan och för papperslösa barnfamiljer att vända sig till socialtjänsten utan att oroa sig över att bli upptäckta och deporterade. Den rädslan har naturligtvis ökat sedan gränspolisen Syd krävde in och fick adressuppgifter till papperslösa barnfamiljer som haft kontakt med socialtjänsten i Malmö.

Feministiskt initiativ kommer verka för att upplysningsskyldigheten i utlänningslagen ska tas bort. Papperslösa har enligt våra internationella åtaganden ett minimiskydd med grundläggande rättigheter som inte är kopplade till deras rätt att vistas i landet utan i egenskap av just människa.

Flera storstäder, bland annat Los Angeles, Miami, New York och Chicago, har tagit fasta på detta och är sedan några decennier så kallade sanctuary cities, på svenska fristäder. Från att ha handlat om små trygghetsåtgärder för papperslösa innebär det i dag att lokala myndigheter inte svarar på frågor eller lämnar ut uppgifter om papperlsösa personer till federala myndigheter när dessa påträffas inom socialtjänsten eller det lokala polisväsendet. Trots att Donald Trump hotat städerna med att redan under sina 100 första dagar dra in deras federala medel så har städernas borgmästare gått ut och lovat att fortsätta skydda deras papperslösa invånare.

Fi Stockholm lägger fram ett förslag till partikongressen att barnkonventionen ska ges företräde framför svensk lag.

Fi Stockholm gick till val på att driva frågan om att göra Stockholm till en fristad. Nu föreslår partiledningen till kongressen att Fi ska driva frågan i samtliga kommuner. Vi välkomnar detta för det är viktig principiell fråga om mänskliga rättigheter. I Malmö har dessutom socialsekreterare höjt sina röster för att slippa vara angivare åt gränspolisen. Kommunpolitiker måste ta ett personalpolitiskt ansvar i stället för tvinga anställda inom socialtjänst, skola och vård att handla på sätt som strider mot deras yrkesetik.

Många lärare, socialsekreterare och psykologer larmar också om den psykiska ohälsan hos ensamkommande barn. Många ensamkommande unga har haft ett fungerande boende och skolgång men nu ska ersättningssystemet till kommunerna ändras, efter regeringens budgetuppgörelse med Vänsterpartiet, vilket kommer drabba en redan utsatt grupp. Ungdomar utan föräldrar kommer då flyttas runt som spelbrickor i Sverige. Många ensamkommande är desperata och lever hellre på Stockholms gator. Det kommer rapporter om att människohandeln ökar.

För att undvika att barns rättigheter sätts ur spel på grund av ängsliga politiker lägger Fi Stockholm fram ett förslag till partikongressen att barnkonventionen ska ges företräde framför svensk lag. Det är nu Sverige måste visa att vi är en humanitär stormakt på riktigt. Inte genom att peka på andra länders brister, utan genom att leva upp till de mänskliga rättigheterna inom våra egna gränser.

Anna Rantala Bonnier

gruppledare Fi Stockholm och ledamot i socialnämnden

Meriam Chatty

migrationspolitisk talesperson Fi

Lisa Hartwig Eriksson

politisk sekreterare Fi Stockholm