”Fetmafobin börjar alltid i hemmet”

Gabrielle Deydier väger 150 kilo, och drygt ett år har gått sedan hennes bok ”On ne naît pas grosse” (Man föds inte fet) kom ut i mitt hemland Frankrike. En bok om hur stor fetmafobin är i landet, och vilka enorma konsekvenser den får för dem som drabbas. Sedan dess har hon synts på The Observers omslag och fått en helsida i The New York Times. I Frankrike har hon blivit profilen man ringer när man vill prata om tjocka människor.

– Det fanns så få böcker om detta i Frankrike, fat studies är per definition på engelska. Jag tror succén för boken ligger i det, dörren var vidöppen.