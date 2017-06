Festlig stämning bland besökare på Bråvalla

Bråvalla hölls första gången 2013 i Norrköping, i år är det därför femårsjubileum. Festivalen brukar arrangeras mellan torsdag och lördag, nu var det artister på scenen redan på onsdag.

Festivalen besöktes förra året av 50 000 personer och räknas som en av Sveriges största. I år arrangeras Bråvalla mellan den 28 juni och den 1 juli.

Bland dragplåstren märks:

Onsdag: System of a Down och Sabaton

Torsdag: Laleh och Linkin Park

Fredag: Håkan Hellström, Silvana Imam, Alesso och The Chainsmokers

Lördag: Ellie Goulding, The Killers och Martin Garrix