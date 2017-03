Festival stryker samtal med våldtäktsman

Thordis Elva har skrivit "På andra sidan förlåtelsen." Arkivbild. Foto: Noella Johansson/TT

Den isländska skribenten Thordis Elva har fått mycket uppmärksamhet för sitt TED-föredrag där hon talar om när hon blev våldtagen – med sin våldtäktsman Tom Stranger. Elva och Stranger skulle ha talat under en pågående kvinnofestival, Women of the world, i London, men efter klagomål har samtalet ställts in.

Samtalet kommer i stället att hållas nästa helg, utanför festivalprogrammet, skriver The Guardian.

Thordis Elva våldtogs av Tom Stranger 1996, när de var ett par och Stranger, från Australien, var utbytesstudent på Island. Åtta år senare kontaktade Elva Stranger och en mejlväxling följde. Samtalet lade grunden för Elvas bok "På andra sidan förlåtelsen."

Annons X

Efter att festivalen Women of the world bokat in samtalet kritiserades organisatörerna av intressegrupper som ansåg att en våldtäktsman inte hör hemma på en festival som ämnar hylla och inspirera kvinnor.