Festival backar efter dubbelt pris för vita

Amerikanska Afrofuture Fest, som går av stapeln den 3 augusti, har tidigare meddelat att vita personer ska betala dubbelt så mycket i inträde som svarta. En bestämmelse som mötte kritik. Nu backar arrangören och tar samma pris, motsvarande knappt 190 kronor, för alla – samtidigt som de uppmuntrar vita, eller så kallade "non POC" ("non people of color"), att ge en frivillig extrasumma.

Det dubbla priset motiverades med de orättvisor som finns i det amerikanska samhället.