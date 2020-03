Den dirigerande kanadensiska sopranen Barbara Hannigan har byggt upp sin spektakulära operakarriär kring nära relationer med världens ledande tonsättare, och engagerades hösten 2019 som gästdirigent hos Göteborgs symfoniorkester. Hon har redan en fanklubb här i Stockholm, vilket märktes vid den välbesökta fredagskonserten där hon nöjde sig med att dirigera en tvättäkta wienklassicist och två nyklassicister samt ge plats åt tre sångtalanger från sitt mentorsprogram Equilibrium.

En trumpetsignal à la ”Historien om en soldat” inleder amerikanske Aaron Coplands Broadway-inspirerade ”Music for the theatre” (1925), som tonsättaren skrev strax efter att ha återvänt till USA från studierna hos Nadia Boulanger. Han hade gjort succé med sin orgelkonsert – där hans lärare uppträdde som solist –och lät sitt nya verk för kammarorkester inspireras av blues och jazz. Andra satsens klezmerinspirerade klarinettsolo över en populär melodi från 20-talets New York skvallrar om vem som inspirerade Leonard Bernstein, medan fjärde satsen får orkestern att skaka loss i spänstig 3/8-takt innan det elegiska öppningstemat återvänder.