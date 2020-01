”I've had lots of troubles, so I write jolly tales.” Greta Gerwig inleder sin filmatisering av Louisa May Alcotts romanklassiker med ett citat av författaren själv, som en programförklaring: ja, det här är en rätt så mysig kostymfilm om fyra systrars vuxenblivande i Massachusetts under och strax efter det amerikanska inbördeskriget. Men den handlar mer än något annat om en kvinna som lever för att skriva och skriver för att leva: Gerwig låter Louisa May Alcott lysa igenom i huvudpersonen Jo, spelad av en självlysande Saoirse Ronan. I den första scenen tar hon sats och kliver in på en redaktion med idel män bakom skrivborden, för att sälja en av sina noveller. Hon får 20 dollar och tipset att hennes hjältinnor bör vara gifta, eller döda, på slutet. Det är det enda som säljer.

Det speglar den verklighet som systrarna måste förhålla sig till. Äktenskap är det enda rimliga alternativet för en kvinna som vill överleva. Jo (och på sätt och vis hennes lillasyster Amy) har insett att ett kryphål i regelverket kan vara att försöka försörja sig på sitt skapande. Det krävs umbäranden för att inse att ”klottret” kan ha ett värde utöver det rent monetära.