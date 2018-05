När den anrika amerikanska poesitidskriften Poetry inledde sin essäserie "The view from here" för drygt tio år sedan varnade den dåvarande chefredaktören Christian Wiman för att poesin höll på att sluta sig inom sitt eget skal. "Poeter lever sina ­poetiska liv kring universiteten, och hela verksamheten tycks omgärdad av höga murar", skrev Wiman i sin introduktion. Genom att bjuda in skribenter som inte nödvändigtvis såg sig som en del av denna avskilda sfär ville man undersöka relationen mellan dikt och samhälle utifrån mer avlägsna utsiktspunkter.