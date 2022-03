Femtio år gammalt prov med månstoft öppnas

Totalt samlades 2 196 prover in från månen under Apollo-programmet. Några av tuberna har hållits förseglade under årens lopp, i syfte att kunna studeras längre fram med hjälp av nya vetenskapliga och teknologiska landvinningar.

Prov 73001 samlades in av astronauterna Eugene Cernan och Harrison Schmitt, under den senaste bemannade rymdfärden till månen 1972. Tuben, som är 35 centimeter lång och 4 centimeter i diameter, hamrades in i marken i måndalen Taurus-Littrow för att samla sten.