Femtio år av fantastiska miljöframsteg

När evenemanget Earth Day, eller Jordens dag som det ibland kallas på svenska, nu firar 50-årsjubileum, tillsammans med den moderna miljörörelsen, har vi all anledning att stanna upp och ge varandra en virtuell “high five”. Vårt samhälle har lyckats uppnå fantastiska miljöframsteg under dessa 50 år, men vi behöver fundera på hur vi kan vara mer effektiva under de kommande 50 åren.

Apropå just det, så blir många förvånade när de får höra att miljön förbättras. Denna förvåning bottnar i Earth Days sorgliga baksida, en miljörörelse som alltför ofta fokuserar på domedagsscenarion och alarmism, vilket skapar uppgivenhet och leder till illa genomtänkta politiska förslag.