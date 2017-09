Amerikanska vildmarksboenden, mexikanska bungalows och thailändska lyxresorter – vi har valt ut några av världens mest romantiska hotell att tillbringa smekmånaden på.

Mexikansk magi

Åk till: Hotel Escondido, Puerto Escondido

Istället för: Be Tulum Hotel, Tulúm

Vill du fira smekmånaden på en romantisk mexikansk strand? För de flesta svenskar är Mexiko ofta synonymt med semesterorten Tulúm som ligger strax söder om chartermeckat Cancún. Här hittar man kritvita sandstränder och Karibiska havets kristallklara vatten, men tyvärr har den ursprungliga charmen av mayaindianernas uråldriga stad till viss del instagrammats sönder av fish taco-ätande barfotaturister.

Ett alternativ är att åka till Puerto Escondido, en sömnig fiskeby som på 60-talet förvandlades till surfparadis. Trots att Puerto Escondido i dag är en av stillahavskustens mest berömda semesterorter råder här ännu ett tillbakalutat lugn – i synnerhet på mysiga Hotel Escondido. Här bor kärleksparet helt ostört i rustika palapas, traditionella bungalows av trä och palmblad, med privata terrasser och egen pool utanför dörren. Dagarna fylls med surfing, djuphavs fiske, snorklande, sköldpaddeskådning och hiking i Sierra Madres djungel. På kvällarna njuter man av grillade ostron och tacos med hummer som precis fiskats upp ur Stilla havet.

Vackert i vilda västern

Åk till: Amangani, Jackson Hole

Istället för: Ventana Inn & Spa, Big Sur

Lyxhotellet Ventana Inn & Spa i Big Sur brukar hamna i toppskiktet när det författas listor över världens mest romantiska hotell. Men storslagna naturupplevelser, frisk luft och prisbelönta spa-anläggningar finns även utanför Kalifornien.

I Jackson Hole i delstaten Wyoming har lyxkedjan Aman nyligen öppnat hotellet Amangani. Precis som på Amans 30 andra filialer världen över ligger fokus på elegant design och förstklassig service. Hotellet ligger högst upp på en platå och genom rummens stora panoramafönster har man en milsvid vy över de grönskande omgivningarna och Klippiga bergens snötäckta toppar. Ett landskap som gjort för en kärlekshistoria, som bland annat lockat till sig den brasilianska fotomodellen Adriana Lima och hennes basketspelande make Marko Jaric.

Dagarna tillbringas helst i någon av ”The Rockies” många backar – och för den som inte åker skidor kan hotellets skilodge ordna utflykter med snöskoter eller släde. En lång dag i backen avslutas bäst med ett dopp i den uppvärmda utomhuspoolen eller uppkrupna i soffan med varsin äggtoddy framför en sprakande brasa på hotellrummet.

Thailändskt romantiknäste

Åk till: Hansar Samui, Koh Samui

Istället för: Banyan Tree, Phuket

Drömmer du om vita sandstränder, långa frukostar i solen – och må bra av att göra just ingenting på smekmånaden? I så fall är lyxiga Banyan Tree på Phuket ett utmärkt val. Efter att ha checkat in är det högst troligt att ni inte lämnar resorten under resten av vistelsen. Här bor man i eleganta poolvillor och äter fantastiska middagar på någon av områdets tio välrenommerade restauranger.

Har ni redan varit på Phuket? På ön Koh Samui i Thailandviken ligger Hansar Samui. Ett modernt lyxhotell där samtliga av de 74, smakfullt inredda, rummen är försedda med privata terrasser och havsutsikt. Dagarna fylls enkelt av dopp i infinitypoolen, långpromenader längs stranden och middagar på mysiga hotellrestaurangen H Lounge (missa inte den chiliheta soft-shell-krabban). De som vill ge smekmånaden en extra romantisk touch unnar sig en parmassage i spat, som utsetts till ett av Asiens bästa, eller låter hotellet duka upp till middag under stjärnorna på stranden.

Hansar Samui ligger på öns norra kust, i den lugna byn Bophut, och bara några minuters promenad från hotellet ligger Fishermans village. Där man hittar allt från traditionella thailändska restauranger, små antikhandlare och strandbarer där du sippar på din mai tai sittandes på trägungor.

Ett med naturen

Åk till: Sandibe Okavangu, Botswana

Istället för: Singita Sweni Lodge, Sydafrika

Att åka på safari till södra Afrika och se vilda djur i sin naturliga miljö finns på mångas bucket list och passar naturligtvis perfekt som smekmånad. Här finns ofta tid och ro att varva ned och bara ägna sig åt varandra. Ett populärt safarihotell är lyxiga Singita Sweni Lodge i Sydafrika, där man bor granne med lejon och elefanter.

Har du redan besökt Krugerparken är Sandibe Okavangu i Botswana ett spännande alternativ. Ett 24 rum stort boutiquehotell som lånat sin form och sitt uttryck från bältdjuret, allt byggt i biologiskt nedbrytbara material som inte gör några avtryck i flora och fauna. Här är det enkelt att själv bli en del av den mäktiga naturen, utan att för den sakens skull ge några som helst avkall på bekvämligheter, lyx och förstklassig mat.

Medelhavets pärla

Åk till: Gecko Beach Club, Formentera

Istället för: Cap Rocat, Mallorca

Det är naturligtvis inget fel med Mallorca. Tvärtom, det finns ju anledningar till varför ön är så välbesökt. Perfekt klimat, härliga stränder och en krogscen som går från klarhet till klarhet. Men det gör också att det blir trångt om härligheten. Varenda ryss, britt, tysk och, för den delen, svensk, vet vad den charmiga medelhavsön har att erbjuda. Så att hitta ett enskilt hörn för romantik kan bli knepigt.

Rikta istället blicken en aning åt sydväst, till Ibizas inte lika berömda lillasyster Formentera. Här är tempot lugnare, naturen mer orörd, stränderna vitare och vattnet ännu mer turkosblått. Öns verkliga pärla för den som söker avslappnad elegans är Gecko Beach Club, som på dagarna bjuder stilla poolhäng och på kvällarna förvandlas till en precis lagom livlig nattklubb för den som vill ta några drinkar under smekmånaden. Här kan du dessutom springa på gäster som Leonardo Di Caprio, Sienna Miller eller diverse Serie A-spelare vid någon av poolbarerna.