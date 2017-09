Prisregn: SvD Junior tog hem silver i design

SvD:s medarbetare Johanna Aggestam, Staffan Löwstedt och Eva Johannesson tog emot priserna i Köpenhamn. Foto: Staffan Löwstedt

Svenska Dagbladet har vunnit ett silver och fyra brons på den årliga tävlingen Best of Scandinavian News Design, som arrangeras av Society for News Design Scandinavia (SNDS).

Priserna delades ut på en konferens i Köpenhamn i Danmark under onsdagskvällen.

SvD Junior vann pris i “overall design” för print.

– Det är väldigt roligt att SvD Junior uppmärksammas så här. Vi arbetar hårt med att skapa en rolig och spännande läsupplevelse för barnen. Där är designen jätteviktig, säger Eva Johannesson, formansvarig på SvD Junior.

Bland de andra nominerade i kategorin återfinns tidningar som Politiken och Berlingske från Danmark, Helsingin Sanomat och Aamulehti från Finland, samt Eesti Ekspress från Estland.

– Att vi i konkurrens med ledande tidningar i Skandinavien får ett silver för vår design är helt fantastiskt, säger Stina Cederholm, som är chefredaktör för SvD Junior.

Hon säger att det är viktigt att vara pedagogisk utan att vara tråkig.

– Tidningsdesign för barn ställer höga krav på tydlighet men också lekfullhet. Allt vi gör utgår från barnens, vilket återspeglas i sättet vi utformar tidningen.

”Sista utposten mot IS”.

”Sista Utposten mot IS”, publicerad den 12 juni 2016, fick designpris och brons i kategorin nyhetsuppslag. Det är framför allt Niklas Meltios foto, och Cecilia Hagmans layout som prisas.

”Vi är alla Polkaprickar”.

Brons fick ”Vi är alla Polkaprickar”, publicerad den 5 juni 2016. Staffan Löwstedt och Elias Björkman och Adam Svanell prisas för deras illustration på förstasidan och siddesign.

”Vi är alla Polkaprickar”.

”Investerarnas svartlistade värstingar”, publicerad den 30 juli 2016, fick brons i kategorin bästa nyhetssida. Kalle Källströms står för grafiken, och Johanna Aggestam för redigeringen.

”Investerarnas svartlistade värstingar”.

Brons gick till Staffan Löwstedts foto, samt Elias Björkman och Adam Svanells utgörning på förstasidan ”Pensionär?”, publicerad den 8 maj 2016.