Livstid för fem yrkas för kidnappningsmord

Åklagarnas teori är att mordet var en hämnd för en otrohetsaffär mellan 23-åringen och en gift kvinna, som inleddes under 2015. Kvinnan skiljde sig från sin man, men gjorde senare slut även med pojkvännen. 23-åringen hämnades uppbrottet genom att publicera en pussbild med kvinnan på Facebook och göra vänförfrågningar till kvinnans och exmakens släktingar.

Därmed kränkte han kvinnans, och i förlängningen även släktingarnas heder, enligt åklagarna.

Gärningen ska ha börjat med att kvinnan lockade mannen till ett torg i centrala Gävle. En joggare var den som först slog larm. I samtal med 112 beskrev han hur "några snubbar med huvor" slet in en kille i en bil och att killen "skrek som en tok".

Under färden misshandlades 23-åringen och ströps sedan till döds, enligt åtalet.